В Подмосковье уточнили данные по тестам на COVID-19 в кафе

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Власти Московской области уточнили информацию о том, что для допуска в кафе, рестораны и развлекательные заведения Подмосковья с 31 декабря по 10 января посетителям потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Подмосковье уточнили данные по тестам на COVID-19 в кафе
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, тесты необходимы лишь при проведении в ресторанах и кафе вечеринок или корпоративов.

«С 31 декабря и все зимние каникулы, по 10 января, в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на специальное обслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в кафе Подмосковья в январские праздники потребуют тест на COVID-19.

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