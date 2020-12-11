В Подмосковье уточнили данные по тестам на COVID-19 в кафе

Власти Московской области уточнили информацию о том, что для допуска в кафе, рестораны и развлекательные заведения Подмосковья с 31 декабря по 10 января посетителям потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, тесты необходимы лишь при проведении в ресторанах и кафе вечеринок или корпоративов.

«С 31 декабря и все зимние каникулы, по 10 января, в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на специальное обслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в кафе Подмосковья в январские праздники потребуют тест на COVID-19.