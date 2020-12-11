В кафе Подмосковья в январские праздники потребуют тест на COVID-19

Для допуска в кафе, рестораны и развлекательные заведения Подмосковья с 31 декабря по 10 января посетителям потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания... только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

В случае проведения исследования методом ПЦР результат должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения указанных заведений, а в случае теста методом ИФА — не ранее чем за пять дней.

Действие постановления не распространяется на мероприятия в помещениях, на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места посетителя.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области продлили карантинные меры до 12 января 2021 года.