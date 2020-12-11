В Подмосковье продлили карантинные меры

Власти Московской области продлили карантинные меры в регионе до 12 января 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно тексту документа, в частности, сохраняются ограничения на посещение студентами образовательных учреждений. Вместе с этим гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями власти рекомендуют продолжать находиться на самоизоляции.

Социальные карты данных групп населения остаются заблокированными, они не смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался об ограничениях в регионе в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.