Воробьёв высказался об ограничениях в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» высказался об ограничениях в регионе в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы постараемся избежать ограничений, про карантин я вообще не говорю — это самое страшное, что может быть... Мы не хотим ограничений, но мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126.

Ранее Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.