По факту взрыва в Карачаево-Черкесии возбуждено дело

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В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали сотрудники силовых ведомств.
По факту взрыва в Карачаево-Черкесии возбуждено дело
  • © НАК РФ

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств)», — говорится в заявлении.

В настоящее время по данному делу работает группа следователей и криминалистов, привлечены взрывотехники.

Ранее сообщалось, что шесть силовиков получили ранения в результате взрыва в Карачаево-Черкесии. 

Подробность — в материале RT.

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