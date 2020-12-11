По факту взрыва в Карачаево-Черкесии возбуждено дело
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Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств)», — говорится в заявлении.
В настоящее время по данному делу работает группа следователей и криминалистов, привлечены взрывотехники.
Ранее сообщалось, что шесть силовиков получили ранения в результате взрыва в Карачаево-Черкесии.
Подробность — в материале RT.