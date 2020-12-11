По факту взрыва в Карачаево-Черкесии возбуждено дело

В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали сотрудники силовых ведомств.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств)», — говорится в заявлении.

В настоящее время по данному делу работает группа следователей и криминалистов, привлечены взрывотехники.

Ранее сообщалось, что шесть силовиков получили ранения в результате взрыва в Карачаево-Черкесии.

Подробность — в материале RT.