Шесть человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии
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По данным НАК, около 12:00 в селе Учкекен была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия.
«При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — заявили в комитете.
Пострадавшие — сотрудники правоохранительных органов, у них лёгкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Среди гражданских лиц пострадавших нет.
Устанавливается личность нападавшего.
Ранее в НАК сообщили о предотвращении 41 теракта в России в этом году.