Шесть человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии 

Шесть человек получили ранения в результате взрыва в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, около 12:00 в селе Учкекен была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия.

«При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — заявили в комитете.

Пострадавшие — сотрудники правоохранительных органов, у них лёгкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Среди гражданских лиц пострадавших нет.

Устанавливается личность нападавшего.

Ранее в НАК сообщили о предотвращении 41 теракта в России в этом году.