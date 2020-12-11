Шесть человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии 

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Шесть человек получили ранения в результате взрыва в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. 
Шесть человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии 
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

По данным НАК, около 12:00 в селе Учкекен была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия.

«При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — заявили в комитете.

Пострадавшие — сотрудники правоохранительных органов, у них лёгкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Среди гражданских лиц пострадавших нет.

Устанавливается личность нападавшего. 

Ранее в НАК сообщили о предотвращении 41 теракта в России в этом году.

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