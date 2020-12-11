Во Владивостоке скончался водитель большегруза, ставшего участником массового ДТП

Во Владивостоке скончался водитель большегруза, который стал участником массового ДТП в районе Второй Речки в пятницу, 11 декабря.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Всего в аварию попали 16 автомобилей, большегруз и рейсовый автобус.

По имеющимся данным, водитель крупногабаритной техники не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимися машинами. Пострадали 14-летний мальчик и его бабушка, которые находились в автобусе.

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий в России может быть пересмотрен во избежание случаев «повторных» аварий — наездов, которые происходят во время оформления ДТП.