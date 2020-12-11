В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен

Короткая ссылка
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии объективных предпосылок для роста цен на продукты.
В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет, как не было и на эти два продукта (сахар и подсолнечное масло. — RT)», — сказал Евтухов.

Он предположил, что ряд производителей под эгидой пандемии решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией.

По его словам, «никто этого не допустит» и не позволит нажиться на фоне несуществующих предпосылок.

«Этого не случилось весной этого года и не случится сейчас», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатывает комплекс мер с целью стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить