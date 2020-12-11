В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии объективных предпосылок для роста цен на продукты.

«Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет, как не было и на эти два продукта (сахар и подсолнечное масло. — RT)», — сказал Евтухов.

Он предположил, что ряд производителей под эгидой пандемии решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией.

По его словам, «никто этого не допустит» и не позволит нажиться на фоне несуществующих предпосылок.

«Этого не случилось весной этого года и не случится сейчас», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатывает комплекс мер с целью стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания.