Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты

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Министерство сельского хозяйства России совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатывает комплекс мер с целью стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания.
Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты
  • РИА Новости

Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова приводит пресс-служба Минсельхоза.

«Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», — цитирует сообщение РИА Новости.

Он выразил уверенность, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты питания к утру 14 декабря.

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