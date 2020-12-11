Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты

Министерство сельского хозяйства России совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатывает комплекс мер с целью стабилизации ситуации с ценами на основные социально значимые продукты питания.

РИА Новости

Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова приводит пресс-служба Минсельхоза. «Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник», — цитирует сообщение РИА Новости. Он выразил уверенность, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию с ценами. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты питания к утру 14 декабря.