В Москве создали оперштаб по вопросам минимизации неприятных запахов

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В Москве создали оперативный штаб по вопросам выявления и минимизации неприятных запахов, заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В Москве создали оперштаб по вопросам минимизации неприятных запахов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с поручением заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Павловича Бирюкова в связи с тем, что состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки, которые не связаны с превышением вредных выбросов (а в основном с неприятными запахами), конечно, существуют. Жители нам об этом сигнализируют», — сказал Кульбачевский на пресс-конференции «Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год».

По его словам, оперштаб уже приступил к работе. В состав вошли представители органов исполнительной власти, депутаты, общественные движения.

«С начала работы штаба в ноябре количество жалоб на возникновение неприятных запахов снизилось. Я надеюсь на то, что штаб эффективно будет работать и в 2021 году», — добавил Кульбачевский.

Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

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