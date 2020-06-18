Эколог оценил идею законсервировать мусоропроводы в домах

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

«Если мы рассчитываем на серьёзное развитие программы раздельного сбора мусора, то с мусоропроводами её не реализовать. Даже если человек в квартире собирает мусор раздельно, то в мусоропроводе он перемешивается, увлажняется, затрудняется его дальнейшая переработка», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, считает эксперт, заваривать мусоропроводы нет смысла, пока на всех мусорных площадках не установят контейнеры для раздельного сбора отходов.

Как пояснил Пукалов, на площадках должно стоять по меньшей мере три контейнера, а лучше четыре-пять, для всех видов отходов.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала инициативу.