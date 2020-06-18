Эколог оценил идею законсервировать мусоропроводы в домах
- РИА Новости
«Если мы рассчитываем на серьёзное развитие программы раздельного сбора мусора, то с мусоропроводами её не реализовать. Даже если человек в квартире собирает мусор раздельно, то в мусоропроводе он перемешивается, увлажняется, затрудняется его дальнейшая переработка», — заявил он в беседе с НСН.
Вместе с тем, считает эксперт, заваривать мусоропроводы нет смысла, пока на всех мусорных площадках не установят контейнеры для раздельного сбора отходов.
Как пояснил Пукалов, на площадках должно стоять по меньшей мере три контейнера, а лучше четыре-пять, для всех видов отходов.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала инициативу.