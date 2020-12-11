В Москве за сутки выявили 7215 случаев коронавируса

В Москве за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7215 человек. Об этом сообщает московский оперативный штаб.

«В столице подтверждено 7215 новых случаев заражения коронавирусом», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что за сутки 1612 пациентов с COVID-19 в Москве госпитализировали.

По данным штаба, в Санкт-Петербурге выявили 3779 новых заболевших коронавирусом, в Московской области — 1370.

Всего за сутки в стране выявлено 28 585 новых случаев коронавируса.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что проживающих с заболевшими COVID-19 в Москве будут тестировать на коронавирус дважды.