В Москве за сутки выявили 7215 случаев коронавируса
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«В столице подтверждено 7215 новых случаев заражения коронавирусом», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что за сутки 1612 пациентов с COVID-19 в Москве госпитализировали.
По данным штаба, в Санкт-Петербурге выявили 3779 новых заболевших коронавирусом, в Московской области — 1370.
Всего за сутки в стране выявлено 28 585 новых случаев коронавируса.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что проживающих с заболевшими COVID-19 в Москве будут тестировать на коронавирус дважды.