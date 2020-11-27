В Москве будут дважды тестировать проживающих с заболевшим коронавирусом

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что граждан, проживающих с заболевшими COVID-19, в Москве будут тестировать на коронавирус дважды.
В Москве будут дважды тестировать проживающих с заболевшим коронавирусом
  • РИА Новости

Она сообщила, что «те, кто остаётся проживать с заболевшим — его домочадцы, близкие родственники, конечно, находятся под особым риском заражения».

При этом, как отмечает Ракова, «так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания».

«Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза», — цитирует ТАСС заммэра.

Она добавила, что «в настоящий момент они тестируются только один раз».

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 7918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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