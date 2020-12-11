Мишустин рассказал о подготовке к масштабной вакцинации от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ход подготовки к масштабной вакцинации от коронавируса в стране.

«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на её плановое производство», — сказал он на совещании с производителями вакцины.

Мишустин заявил, что российские регионы получат в декабре около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

«Министерство здравоохранения сформировало соответствующий график распределения препарата по стране», — сказал он.

По его словам, пока удаётся уложиться в сроки организации вакцинации, поставленные президентом.

Ранее Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции призвал глав регионов в круглосуточном режиме контролировать все этапы вакцинации — от доставки и хранения до распределения населению.

2 декабря российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 среди врачей и учителей.