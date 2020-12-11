Врачи рассказали о правилах ношения масок на улице в мороз

Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать её не стоит, потому что на морозе она быстро намокает и охлаждается. Об этом сообщила врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому, если идёшь по безлюдной улице, — сними маску», — цитирует РИА Новости Белову.

По её словам, носить маску стоит там, где есть большое скопление людей, например на остановке.

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек», — сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.

Врач-инфекционист Николай Малышев также отметил, что на улице ношение маски не требуется, подчеркнув, что и для обогрева дыхательных путей она также не подходит.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирус не приобретёт сезонный характер.