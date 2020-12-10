На Байкале произошло ещё одно землетрясение
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным ведомства, землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск).
Эпицентр находился там же, где и эпицентр предыдущего землетрясения — в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.
10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области. В результате подземных толчков в Иркутске получили повреждения ряд объектов образования, спорта и культуры.