На Байкале произошло ещё одно землетрясение

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Ещё одно землетрясение произошло на Байкале. В Иркутске подземные толчки ощущались силой в 4 балла.
На Байкале произошло ещё одно землетрясение
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск).

Эпицентр находился там же, где и эпицентр предыдущего землетрясения — в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области. В результате подземных толчков в Иркутске получили повреждения ряд объектов образования, спорта и культуры.

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