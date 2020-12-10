В МЧС рассказали о повреждении объектов в Иркутске из-за землетрясения

В результате землетрясения в Иркутске получили повреждения ряд объектов образования, спорта и культуры. Повреждения не представляют угрозы жизнедеятельности граждан.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения», — заявили в МЧС.

Специалисты обследовали объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Отмечается, что социально значимые объекты работают в штатном режиме, разрушений дорог не выявлено.

10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области.