В МЧС рассказали о повреждении объектов в Иркутске из-за землетрясения
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения», — заявили в МЧС.
Специалисты обследовали объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Отмечается, что социально значимые объекты работают в штатном режиме, разрушений дорог не выявлено.
10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области.