В МЧС рассказали о повреждении объектов в Иркутске из-за землетрясения

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В результате землетрясения в Иркутске получили повреждения ряд объектов образования, спорта и культуры. Повреждения не представляют угрозы жизнедеятельности граждан.
В МЧС рассказали о повреждении объектов в Иркутске из-за землетрясения
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По информации администрации города Иркутска, обнаружены небольшие повреждения зданий объектов образования, спорта и культуры, которые не представляют угрозы жизнедеятельности населения», — заявили в МЧС.

Специалисты обследовали объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Отмечается, что социально значимые объекты работают в штатном режиме, разрушений дорог не выявлено.

10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области.

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