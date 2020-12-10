Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил о росте числа безработных на Северном Кавказе на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте полпредства.

«На сегодняшний день в условиях пандемии ситуация на рынке труда стала более чем напряжённой, численность безработных в округе увеличилась почти в пять раз. Напомню, что большая часть наших субъектов входит в десятку регионов России с самым высоким количеством граждан, признанных безработными. Данная тенденция сохраняется, и, к сожалению, переломить её не удаётся», — отметил он.

Как подчеркнул Чайка, по данным Росстата, уровень регистрируемой безработицы на конец октября 2020 года в СКФО составил почти 12% от общей численности рабочей силы, что более чем в два раза превышает аналогичный расчётный показатель по Российской Федерации (4,6%). На конец марта 2020 года данный показатель составлял по округу 2,7%. В разрезе регионов округа наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается в Республике Ингушетия (почти 24%) и в Чеченской Республике (21%).

«Наименьший уровень безработицы в округе наблюдается в Ставропольском крае — 6,1%», — добавил Чайка.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал рост безработицы ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира.