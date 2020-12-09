Путин назвал рост безработицы ключевым вызовом для России и мира

Российский президент Владимир Путин назвал рост безработицы ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира.

Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня не только для нашей страны, а для практически всего мира», — заявил он.

Президент добавил, что это серьёзный негативный фактор для доходов семей.

Он рассказал, что уровень безработицы сейчас составляет около 6,3%. Путин отметил, что это лучше, чем во многих других странах.

По его словам, снижение безработицы в России идёт «пока всё-таки медленно». Он отметил, что этих темпов недостаточно для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации.

Также он предложил правительству рассказать, какие дополнительные решения могут быть приняты для улучшения ситуации на рынке труда.

Ранее Путин отметил беспрецедентный масштаб связанных с пандемией проблем.