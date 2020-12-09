Путин назвал рост безработицы ключевым вызовом для России и мира
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня не только для нашей страны, а для практически всего мира», — заявил он.
Президент добавил, что это серьёзный негативный фактор для доходов семей.
Он рассказал, что уровень безработицы сейчас составляет около 6,3%. Путин отметил, что это лучше, чем во многих других странах.
По его словам, снижение безработицы в России идёт «пока всё-таки медленно». Он отметил, что этих темпов недостаточно для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации.
Также он предложил правительству рассказать, какие дополнительные решения могут быть приняты для улучшения ситуации на рынке труда.
Ранее Путин отметил беспрецедентный масштаб связанных с пандемией проблем.