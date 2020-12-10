В Астраханской области началась вакцинация от коронавируса

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Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин заявил о начале вакцинации от коронавируса в регионе.
В Астраханской области началась вакцинация от коронавируса
  • РИА Новости

«Астраханская область получила 1 тыс. доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V», и уже вчера началась вакцинация, были привиты первые десять человек. В первую очередь мы будем прививать медицинских работников, работников образовательных учреждений», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что увеличенная партия вакцины позволила расширить круг людей для вакцинации. Власти уже предложили сделать прививку педагогам региона.

Спирин добавил, что если вакцины хватит, то регион сможет охватить вакцинацией также сотрудников правоохранительных органов, работников сферы транспорта и промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация от коронавируса.

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