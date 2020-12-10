В Минобрнауки рассказали об обучающихся дистанционно студентах вузов

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев рассказал, сколько студентов российских вузов обучаются дистанционно.

«В настоящее время 55% контингента студентов высшего образования в регионах и столичных городах учатся с использованием исключительно дистанционного формата», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что 21% студентов продолжают обучаться в очном формате, 24% — в смешанном.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.