В Минобрнауки рассказали об обучающихся дистанционно студентах вузов

Короткая ссылка
Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев рассказал, сколько студентов российских вузов обучаются дистанционно.
В Минобрнауки рассказали об обучающихся дистанционно студентах вузов
  • РИА Новости

«В настоящее время 55% контингента студентов высшего образования в регионах и столичных городах учатся с использованием исключительно дистанционного формата», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что 21% студентов продолжают обучаться в очном формате, 24% — в смешанном.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить