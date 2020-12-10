Эксперт оценил дистанционную форму обучения

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Доктор педагогических наук, директор Института неформального образования INO Дима Зицер оценил дистанционную форму обучения.
Эксперт оценил дистанционную форму обучения
  • РИА Новости

«То, что сейчас у детей и родителей есть выбор, заниматься им дистанционно, очно или вовсе перейти на семейное образование, — это очень положительная тенденция. Наличие вариантов всегда лучше, чем их отсутствие», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, очень здорово, что на законодательном уровне в сфере образования есть подвижки.

Как отметил Зицер, если учитель относится к своему делу творчески, то при любом формате он сохранит этот подход.

«Улучшить качество дистанционного обучения можно именно таким образом: создать условия, предпосылки, чтобы учителя начинали понимать, что педагог — это творческая профессия», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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