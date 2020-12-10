Власти Москвы прокомментировали запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк прокомментировал запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана.

Об этом сообщает Life.ru.

«Временный запрет ввоза в Россию азербайджанских томатов и яблок не повлечёт за собой дефицита этих товаров на потребительском рынке Москвы. Ожидаемые поставки из Азербайджана можно будет возместить за счёт яблок и томатов из регионов России и от других импортёров», — сказал Немерюк.

По данным Департамента торговли и услуг, столица потребляет 160 тыс. тонн томатов в год, 45% из них — отечественного происхождения. Доля Азербайджана составляет почти половину импортных и четверть всех томатов, продаваемых в городе. Этот объём планируют возместить за счёт поставок тепличных томатов из Московской, Калужской, Липецкой и Белгородской областей.

Доля азербайджанского импорта в сегменте яблок составляет менее 15% — около 1,8 тыс. тонн в месяц. Возместить предполагается за счёт поставок из Сербии и Молдавии, а также из Краснодарского края и Крыма, Липецкой, Белгородской и Тульской областей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков прокомментировал запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана.