Эксперт прокомментировал запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана

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Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков прокомментировал запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана.
Эксперт прокомментировал запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не будет никакого дефицита. Традиционно азербайджанские томаты зимой к нам практически не поставлялись. Сейчас уже зимние месяцы идут. Дело в том, что они выращиваются в парниках. Зимой мы будем обеспечивать потребителей именно отечественной продукцией», — отметил Глушков.

Он подчеркнул, что в 2020 году производство помидоров в России выросло на 18% — «это очень хороший показатель».

Уточняется, что отсутствие азербайджанских томатов на отечественном рынке зимой на цены «не окажет никакого существенного влияния».

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.

 

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