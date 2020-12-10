Москалькова рассказала о ставших банкротами в пандемию бизнесах

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии.
Москалькова рассказала о ставших банкротами в пандемию бизнесах
  • © РИА Новости

«Сложнейшая тема, которая изменила формат второй волны пандемии. Вы видите, что многие предприятия не закрыты, в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане — 4,5 млн ИП, малых и средний предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились. Прекратили своё существование», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса в городе, включая ресторанный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.

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