Москалькова рассказала о ставших банкротами в пандемию бизнесах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили своё существование за время пандемии.

«Сложнейшая тема, которая изменила формат второй волны пандемии. Вы видите, что многие предприятия не закрыты, в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьёзнейшие потери в экономическом плане — 4,5 млн ИП, малых и средний предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились. Прекратили своё существование», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса в городе, включая ресторанный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.