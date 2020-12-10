Карен Шахназаров рассказал о влиянии RT

Кинорежиссёр Карен Шахназаров поздравил RT с 15-летием, отметив влияние телеканала в мире.

«Влияние, которое за короткий период RT приобрёл в мире, оно просто удивительно. И это благодаря тому, что RT поднимает те вопросы, которые во всём мире стараются замалчивать, не поднимать, так сказать, и каким-то образом обходить. Именно за счёт той принципиальной позиции, которую занимает канал, он имеет такое влияние и популярность», — сказал режиссёр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.

Президент России Владимир Путин, поздравляя канал, отметил, что RT — это голос, которому доверяют и который уважают.