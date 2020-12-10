Карен Шахназаров рассказал о влиянии RT

Короткая ссылка
Кинорежиссёр Карен Шахназаров поздравил RT с 15-летием, отметив влияние телеканала в мире.

«Влияние, которое за короткий период RT приобрёл в мире, оно просто удивительно. И это благодаря тому, что RT поднимает те вопросы, которые во всём мире стараются замалчивать, не поднимать, так сказать, и каким-то образом обходить. Именно за счёт той принципиальной позиции, которую занимает канал, он имеет такое влияние и популярность», — сказал режиссёр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.

Президент России Владимир Путин, поздравляя канал, отметил, что RT — это голос, которому доверяют и который уважают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить