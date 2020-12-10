Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.

«В принципе, он не нуждается больше ни в каких дополнительных определениях. Все и так уже знают — это факт. Для кого-то это альтернативная точка зрения, для кого-то это правдивая точка зрения, для кого-то это просто окно в политику, в том числе и нашей страны, потому что по местным или мировым телеканалам, которые на протяжении десятилетий властвовали в информационном пространстве мира, о российских подходах ничего не говорилось», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что с появлением канала, который вещает на нескольких языках, у людей во всём мире «появилась возможность узнавать, что там у русских, как они думают и какова же их позиция».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.