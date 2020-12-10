В Петербурге стартовал форум «Арктика: настоящее и будущее»

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В Санкт-Петербурге стартовал X Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», который продлится до 12 декабря.
В Петербурге стартовал форум «Арктика: настоящее и будущее»
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Форум проходит при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России и других профильных федеральных министерств и ведомств.

Организатором выступает Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».

Ключевое мероприятие первого дня деловой программы откроет президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Всего на полях форума будет проведено 28 деловых мероприятий в очно-заочном формате.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин рассказал о реализации арктических проектов в России.

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