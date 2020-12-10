Эксперты оценили траты российских семей на дополнительное образование детей
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как подсчитали эксперты, на кружки и секции для детей семьи платят от 6,3 тыс. до 20,6 тыс. рублей ежемесячно. Сумма зависит от уровня жизни и места проживания.
Наибольший показатель в Москве, где в дополнительное образование детей вкладывают по 13,6 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (11,9 тыс.) и Тюмень (8,6 тыс.).
Самую высокую оценку стоимости детских кружков и секций дали в Москве (4,3 млн рублей), Санкт-Петербурге (4 млн) и Екатеринбурге (2,2 млн).
В Минпросвещения, со своей стороны, отметили, что работают над развитием доступности бесплатного и качественного дополнительного образования для детей — и в рамках государственных программ, и в рамках профильного нацпроекта.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.