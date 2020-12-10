Инфекционист оценила данные о случаях повторного коронавируса

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман прокомментировала данные о случаях повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания», — цитирует её РИА Новости.

Гольцман отметила, что бывают случаи, когда тест на коронавирус даёт сначала отрицательный результат, а спустя несколько дней — положительный и затем снова оказывается отрицательным.

«То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек ещё не выздоровел после первого заболевания», — пояснила она.

В то же время инфекционист подтвердила, что к настоящему моменту зафиксировано несколько десятков случаев повторного коронавируса из миллионов, что «практически ничтожно».

«Если человек переболел коронавирусом, то по всей имеющейся на данный момент литературе второе заболевание будет проходить легче, потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела», — добавила врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного инфицирования COVID-19 в России.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что определить повторное заболевание коронавирусной инфекцией можно по исследованию геномов выделенных вирусов.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до шести месяцев.