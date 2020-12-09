В Петербурге рассказали о планах по капремонту в поликлиниках

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что с 2021 по 2025 год в городе пройдёт капитальный ремонт в поликлиниках и кабинетах семейных врачей. В общей сложности работы запланированы в 461 медучреждении.
В Петербурге рассказали о планах по капремонту в поликлиниках
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В Санкт-Петербурге совместно с Минздравом России дорабатывается пятилетняя региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ресурсное обеспечение программы будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (49%) и бюджета Санкт-Петербурга (51%)», — сказал Эргашев.

По его словам, в 2021 году на реализацию программы предусмотрено выделение 3,7 млрд рублей.

Всего должно быть выделено 20,8 млрд рублей.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе комплексной реконструкции городских поликлиник.

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