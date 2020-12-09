В Петербурге рассказали о планах по капремонту в поликлиниках
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«В Санкт-Петербурге совместно с Минздравом России дорабатывается пятилетняя региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ресурсное обеспечение программы будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (49%) и бюджета Санкт-Петербурга (51%)», — сказал Эргашев.
По его словам, в 2021 году на реализацию программы предусмотрено выделение 3,7 млрд рублей.
Всего должно быть выделено 20,8 млрд рублей.
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе комплексной реконструкции городских поликлиник.