В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтяной скважине под Оренбургом

Пожар на месторождении в Грачёвском районе Оренбургской области, где происходило факельное горение газового фонтана, потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

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