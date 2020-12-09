В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
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«В 21:20 (19:20 мск) объявлена ликвидация пожара. В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением», — отметили в ведомстве.
В сообщении подчёркивается, что ГУ МЧС России по Оренбургской области держит ситуацию на контроле.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.
В связи с ЧП введён режим чрезвычайной ситуации.