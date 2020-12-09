В МЧС назвали вероятную причину ЧП на нефтяной скважине под Оренбургом

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Возможной причиной пожара на месторождении в Грачёвском районе Оренбургской области, где происходит факельное горение газового фонтана, могло стать нарушение технологического регламента при проведении работ на скважине. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В МЧС назвали вероятную причину ЧП на нефтяной скважине под Оренбургом
  • ©56.mchs.gov.ru

«Предполагаемая причина пожара: нарушение технологического регламента процесса производства», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия, по данным ведомства, работают 105 человек и 33 единицы техники, в том числе 62 человека и 15 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.

В связи с ЧП введён режим чрезвычайной ситуации.

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