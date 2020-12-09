В МЧС назвали вероятную причину ЧП на нефтяной скважине под Оренбургом

Возможной причиной пожара на месторождении в Грачёвском районе Оренбургской области, где происходит факельное горение газового фонтана, могло стать нарушение технологического регламента при проведении работ на скважине. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.