В МЧС назвали вероятную причину ЧП на нефтяной скважине под Оренбургом
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«Предполагаемая причина пожара: нарушение технологического регламента процесса производства», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия, по данным ведомства, работают 105 человек и 33 единицы техники, в том числе 62 человека и 15 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.
В связи с ЧП введён режим чрезвычайной ситуации.