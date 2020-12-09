Оперштаб Петербурга сообщил о планах вакцинации работников системы образования
- РИА Новости
В штабе заявили, что «вакцинация работников системы образования в Петербурге начнётся уже в декабре».
«Приоритетный доступ к ней получат те, кто наиболее подвержен риску заболеть, — педагоги средних и старших школ и профессиональных образовательных учреждений», — приводит РИА Новости информацию оперштаба.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.
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