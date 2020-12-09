Оперштаб Петербурга сообщил о планах вакцинации работников системы образования

Оперштаб Петербурга сообщил о планах вакцинации от коронавирусной инфекции работников системы образования города.

В штабе заявили, что «вакцинация работников системы образования в Петербурге начнётся уже в декабре».

«Приоритетный доступ к ней получат те, кто наиболее подвержен риску заболеть, — педагоги средних и старших школ и профессиональных образовательных учреждений», — приводит РИА Новости информацию оперштаба.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».