В АТОР прокомментировали ситуацию в Петербурге

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию в Санкт-Петербурге.
В АТОР прокомментировали ситуацию в Петербурге
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В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что у туристов есть возможность перенести свои путёвки на другие направления.

«Туристам в такой ситуации туркомпании предлагают альтернативные направления. В первую очередь это любые открытые направления, а практически все остальные направления по России открыты», — заявил эксперт.

По его словам, если смотреть, куда перебронируются поездки, то это Казань, Бурятия, Краснодарский край, Калининград, Карелия, Вологда, Ленинградская область.

«То есть альтернатива есть», — добавил Горин.

2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.

Комментируя данные решения, Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге ужесточат ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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