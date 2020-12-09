Вооружённые силы провели ракетные пуски в ходе тренировки ядерных сил

Вооруженные силы России провели пуски двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых в ходе тренировки ядерных сил.

Как сообщает Минобороны России, тренировка по управлению стратегическими наступательными силами прошла под руководствам верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина.

«Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов «Энгельс» и «Украинка», — говорится в сообщении.

Удары были осуществлены по полигонам Кура и Пембой.

Отмечается, что задачи тренировки были выполнены в полном объёме.

Ранее сообщалось, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели тренировочные полёты в небе над Крымом.