Чернышенко сообщил о сокращении времени дозвона до больниц в регионах

В ряде российских регионов время ожидания ответа операторов в больницах на звонки пациентов сократилось почти в 20 раз — до двух минут. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В десяти регионах были серьёзные проблемы с дозвоном граждан: Иркутская область, Хакасия, Алтай, Дагестан, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Воронеж и Забайкалье. Время ожидания оператора в этих регионах составляло более 30 минут... В результате технологической быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих конкретных регионах сократилось до двух минут», — цитирует РИА Новости Чернышенко.

Он подчеркнул, что достичь такого показателя, который почти в 20 раз меньше обычного, удалось очень быстро.

Ранее Чернышенко сообщил, что технический доступ к единому номеру 122, который используется для вызова врача при заболевании коронавирусом, имеют все регионы России.