Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по коронавирусу

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Технический доступ к единому номеру 122, который используется для вызова врача при заболевании коронавирусом, имеют все регионы России. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по коронавирусу
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«После того как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по COVID-19, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий — технический доступ к номеру имеют все регионы», — приводит РИА Новости его слова.

Чернышенко отметил, что в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122.

Ранее российские операторы сотовой связи сделали бесплатными звонки на единый телефонный номер по коронавирусу.

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