Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по коронавирусу
- © Дмитрий Астахов
- РИА Новости
«После того как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по COVID-19, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий — технический доступ к номеру имеют все регионы», — приводит РИА Новости его слова.
Чернышенко отметил, что в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122.
Ранее российские операторы сотовой связи сделали бесплатными звонки на единый телефонный номер по коронавирусу.