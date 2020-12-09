Принят закон о возврате Волгоградской области к московскому времени

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Госдума приняла закон о переводе Волгоградской области в один часовой пояс с Москвой.
Принят закон о возврате Волгоградской области к московскому времени
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

Как сообщает РИА Новости, законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путём исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (московское время + 1 час, UTC + 4) и отнесения ее ко второй часовой зоне (московское время, UTC + 3).

Волгоградская область перешла на местное время (MSK + 1) 28 октября 2018 года, после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за.

В ноябре сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект Волгоградской областной думы о переводе региона в одну часовую зону с Москвой (UTC + 3).

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