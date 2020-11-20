Волгоградскую область могут вернуть в одну часовую зону с Москвой
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения кабмина.
«Правительство России поддерживает законопроект», — говорится в документе.
Законопроект предусматривает исключение Волгоградской области из третьей часовой зоны (UTC+4) и перевод региона во вторую часовую зону (UTC+3).
Авторы инициативы предполагают, что это увеличит суммарное за год эффективно используемое населением время суток с 06:00 до 09:00.
В Волгоградской областной думе также отметили, что после перехода региона в октябре 2018 года в третью часовую зону стали поступать жалобы от жителей.
«С этого времени в органы государственной власти Волгоградской области поступило значительное количество обращений от жителей Волгоградской области, в том числе от предпринимателей, с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени», — заявили авторы законопроекта.
Проведённый местными властями опрос, в котором участвовали более 1,3 млн граждан, показал, что 65,74% жителей региона поддерживают возвращение к московскому времени.
В 2016 году в правительстве России одобрили переход Саратовской области в третью часовую зону (UTC+4).