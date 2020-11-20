Волгоградскую область могут вернуть в одну часовую зону с Москвой

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект Волгоградской областной думы о переводе региона в одну часовую зону с Москвой (UTC+3).
Волгоградскую область могут вернуть в одну часовую зону с Москвой
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения кабмина.

«Правительство России поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Законопроект предусматривает исключение Волгоградской области из третьей часовой зоны (UTC+4) и перевод региона во вторую часовую зону (UTC+3).

Авторы инициативы предполагают, что это увеличит суммарное за год эффективно используемое населением время суток с 06:00 до 09:00.

В Волгоградской областной думе также отметили, что после перехода региона в октябре 2018 года в третью часовую зону стали поступать жалобы от жителей.

«С этого времени в органы государственной власти Волгоградской области поступило значительное количество обращений от жителей Волгоградской области, в том числе от предпринимателей, с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени», — заявили авторы законопроекта.

Проведённый местными властями опрос, в котором участвовали более 1,3 млн граждан, показал, что 65,74% жителей региона поддерживают возвращение к московскому времени.

В 2016 году в правительстве России одобрили переход Саратовской области в третью часовую зону (UTC+4).

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