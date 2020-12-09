Песков прокомментировал кражу оборудования с «самолёта Судного дня»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что похищение оборудования из грузового отсека самолёта Ил-80, который называют «самолётом Судного дня», станет поводом, чтобы принять меры, исключающие повторение ситуации.

«Разумеется, будут сделаны выводы... Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — сказал Песков.

Он отметил, что будет усилена охрана подобных объектов.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей. Самолёт является воздушным командным пунктом, поэтому его называют «самолётом Судного дня».

В МВД возбудили уголовное дело.