Песков прокомментировал кражу оборудования с «самолёта Судного дня»
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«Разумеется, будут сделаны выводы... Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — сказал Песков.
Он отметил, что будет усилена охрана подобных объектов.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей. Самолёт является воздушным командным пунктом, поэтому его называют «самолётом Судного дня».
В МВД возбудили уголовное дело.