Песков прокомментировал кражу оборудования с «самолёта Судного дня»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что похищение оборудования из грузового отсека самолёта Ил-80, который называют «самолётом Судного дня», станет поводом, чтобы принять меры, исключающие повторение ситуации. 
Песков прокомментировал кражу оборудования с «самолёта Судного дня»
  • © пресс-служба АО "Объединенная приборостроительная корпорация"

«Разумеется, будут сделаны выводы... Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — сказал Песков.

Он отметил, что будет усилена охрана подобных объектов.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей. Самолёт является воздушным командным пунктом, поэтому его называют «самолётом Судного дня».

В МВД возбудили уголовное дело.

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