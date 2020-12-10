Российская балерина Захарова поздравила RT с 15-летием

Российская балерина Светлана Захарова поздравила RT и его коллектив с 15-летием.

Как отметила Захарова, её не покидает ощущение, что RT не так много лет и телеканал начал своё вещание совсем недавно.

«У меня ощущение, что вы ещё совсем такие юные, маленькие. Потому что совсем недавно, вот как сейчас помню, все говорили о том, что открывается новый канал. Все писали, все об этом говорили, все СМИ, что вот, Russia Today теперь будет везде и их можно смотреть... Удивительно, как время летит», — сказала она.

По её мнению, за прошедшие годы команда телеканала стала значительно опытнее.

«Очень хочется пожелать каналу RT много интересных репортажей. Чтобы они были чаще весёлыми, нежели грустными. Чтобы продолжали говорить правду. Потому что все хотят знать, что происходит действительно в России и… несите, конечно, добро», — добавила балерина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.