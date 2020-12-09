Попова рассказала о ходе испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса
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«Продолжаются клинические пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор», около 1 тыс. человек в рамках этих исследований вакцину уже получили», — цитирует Интерфакс слова Поповой на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции в Петербурге.
Она отметила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, осложнений нет.
По её словам, все исследования проходят хорошо.
Ранее Попова заявила, что документы по вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» направлены во Всемирную организацию здравоохранения.