Попова рассказала о ходе испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса

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Около 1 тыс. человек получили вакцину центра «Вектор» в рамках пострегистрационных испытаний, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о ходе испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Продолжаются клинические пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор», около 1 тыс. человек в рамках этих исследований вакцину уже получили», — цитирует Интерфакс слова Поповой на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции в Петербурге.

Она отметила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, осложнений нет.

По её словам, все исследования проходят хорошо.

Ранее Попова заявила, что документы по вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» направлены во Всемирную организацию здравоохранения.

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