Мишустин допускает взрывной спрос на российскую вакцину от COVID-19

За рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал глава правительства в ходе выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия».

При этом он подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить препаратом россиян.

Ранее сообщалось, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря.

В центре им. Гамалеи вакцинацию назвали единственным способом остановить прирост по COVID-19.