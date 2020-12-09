Мишустин допускает взрывной спрос на российскую вакцину от COVID-19

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За рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин допускает взрывной спрос на российскую вакцину от COVID-19
  • РИА Новости

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал глава правительства в ходе выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия».

При этом он подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить препаратом россиян.

Ранее сообщалось, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря.

В центре им. Гамалеи вакцинацию назвали единственным способом остановить прирост по COVID-19.

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