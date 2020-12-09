Гинцбург уточнил рекомендации по употреблению алкоголя при вакцинации
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«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речи, разумеется, не идёт», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, необходимо разумное ограничение потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.
«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трёх дней после каждого укола», — добавил Гинцбург.
Ранее глава центра Гамалеи прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня. По словам учёного, бокал шампанского выпить можно, но стакан водки пить не стоит.
8 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря.