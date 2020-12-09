РБК: 37% россиян рассчитывают получить новогоднюю премию

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Получить премию на Новый год рассчитывают 37% россиян.
РБК: 37% россиян рассчитывают получить новогоднюю премию
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что в 2019 году большинство россиян получили новогоднюю премию в размере до 15 тыс. рублей. Размер премий в этом году для большинства ещё не известен, но надежды на такое поощрение от работодателя у россиян, согласно опросу, заметно выросли.

Из опрошенных в 2020 году респондентов 37% планируют потратить премиальные на новогодние подарки, столько же собираются их отложить, а 11% намерены израсходовать эти средства на отдых и развлечения в праздничные дни.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год.

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