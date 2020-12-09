В России от коронавируса вылечились более 2 млн человек

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В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 26 266 пациентов. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 2 007 792 человека.
В России от коронавируса вылечились более 2 млн человек
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 26 266 человек... Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 2 007 792», — отмечается в заявлении.

Накануне в России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 24 938 пациентов.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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