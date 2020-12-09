В России от коронавируса вылечились более 2 млн человек
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 26 266 человек... Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 2 007 792», — отмечается в заявлении.
Накануне в России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 24 938 пациентов.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.