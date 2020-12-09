Врач напомнил о важности вентиляции для борьбы с коронавирусом

Хорошая вентиляция в общественном транспорте, офисе и магазинах поможет бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он напомнил, что в закрытых помещениях концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице. Снизить вероятность заболевания вирусами поможет их проветривание, считает специалист.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно», — заявил Жумчугов в интервью радио Sputnik

Врач отметил, что в общественном транспорте необходимо проводить вентиляцию с подогревом и фильтрацией.

«Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», — сказал специалист.

Иммунолог отметил роль влажной уборки и проветривания домашних и офисных помещений для снижении концентрации вируса.

«Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом», — добавил Жемчугов.

Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.