Врач напомнил о важности вентиляции для борьбы с коронавирусом
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Он напомнил, что в закрытых помещениях концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице. Снизить вероятность заболевания вирусами поможет их проветривание, считает специалист.
«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно», — заявил Жумчугов в интервью радио Sputnik
Врач отметил, что в общественном транспорте необходимо проводить вентиляцию с подогревом и фильтрацией.
«Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», — сказал специалист.
Иммунолог отметил роль влажной уборки и проветривания домашних и офисных помещений для снижении концентрации вируса.
«Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом», — добавил Жемчугов.
Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.