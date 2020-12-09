Фрегат «Адмирал Головко» планируют передать Северному флоту в 2021 году

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируют передать в состав Северного флота до конца 2021 года. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«В мае нынешнего года на предприятии «Северная верфь» спущен на воду ещё один фрегат проекта 22350 — «Адмирал Головко». Ожидается, что до конца 2021 года он войдёт в состав флота и станет третьим фрегатом данного проекта», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Моисеева, корабль значительно повысит боевые возможности корабельных сил флота и разновидовых группировок.

Ранее Объединённая двигателестроительная корпорация поставила первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р для фрегата проекта 22350.

Он был создан в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок, которые Россия закупала на николаевском заводе «Зоря» — «Машпроект» до 2014 года.

Подробнее о двигателях — в материале RT.