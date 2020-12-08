В Подмосковье выплатили пособия по безработице на сумму 8,1 млрд рублей с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, с апреля по октябрь число безработных выросло в шесть раз — до 140 тыс. человек.
«Финансирование из федерального бюджета на пособия по безработице есть в полном объёме. До конца года все начисленные выплаты будут произведены», — отметила она.
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